Премьер Сербии ушел в президенты в первом круге

БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.
Действующий премьер и избранный президент
Эксперты и оппоненты отмечали, что Вучич прямо и активно предлагал гражданам то, что они в первую очередь ожидают от исполнительной власти: иностранные инвестиции, новые рабочие места, автомагистрали и другие инфраструктурные проекты, рост зарплат и пенсий и ценную для Балкан стабильность. Оппозиция критиковала главу правительства за обилие выраженных в цифрах обещаний в его президентской кампании, постоянное упоминание ВВП и других макроэкономическими показателей. По конституции республики глава государства экономикой не занимается.
Основным электоратом Вучича, судя по предварительным итогам, стали небогатые жители сербской провинции. Показательным в этом отношении стало село Бублица под городом Прокупле в южной Сербии, где 91 из 92 человек проголосовали за переход премьера в президентское кресло. Важным условием для данной категории граждан также является сохранение традиционно дружеских отношений с Россией, о котором премьер всегда упоминает при словах о стратегическом курсе на членство в ЕС. В финальной части кампании состоялись его поездки в Берлин к канцлеру Германии Ангеле Меркель 15 марта и 27 марта в Москву к президенту России Владимиру Путину.
"Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", — обратился Вучич к соратникам и избирателям.
Отличительной чертой "народности" лидера нынешней президентской гонки стала значительная поддержка национальных и конфессиональных меньшинств в местах их компактного проживания — бошняков (славян-мусульман) на юго-западе Сербии и венгров в автономном крае Воеводина на севере республики. Этой поддержки был лишен на выборах 2012 года его предшественник и партийный руководитель, нынешний глава государства Томислав Николич, за которого голосовали в основном представители титульной нации в центральной части Сербии.
На этот раз исключение составили только традиционно бойкотирующие сербские выборы албанцы в муниципалитетах Прешево и Буяновац на юге страны, но это компенсировали голосовавшие в Косово и Метохии под патронатом ОБСЕ местные сербы, от которых Вучич ожидал до 70% поддержки.
Проигравшие
Наиболее успешным противником Вучича стал бывший омбудсмен, юрист по образованию Саша Янкович, которому удалось получить, согласно промежуточным данным, 14,9% голосов. Основными его избирателями были, по данным опросов, жители крупных городов с высшим образованием, в ходе кампании его также активно поддержали представители интеллигенции и мира искусства. Но продемонстрированный результат пропорционален их количественному присутствию в аграрной республике. Жесткая "антивучичевская" кампания Янковича строилась на необходимости большего контроля граждан над государством и его руководством и свободе СМИ и независимости всех ветвей власти.
Малозамеченным прошел низкий результат откровенно пророссийских кандидатов. Возможной причиной является то, что Вучич забрал у них себе "московскую тему".
"Тысячи граждан и гражданок нашей страны объединились в желании достойно жить в стране надежности и порядка, в которой рабочие работают, судьи судят, врачи лечат, а политики служат народу", — сказал он, признав поражение, и пообещал продолжить карьеру в сербской политике.
Хорошо известный в Москве и не менее известный на Западе глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель, который анонсировал свой выход во второй круг и победу в нем, даже отказался выйти к СМИ после сообщения о полученных менее 5% голосов. Соратники проведшего свыше 11 лет под судом в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) и признанного год назад невиновным Шешеля даже не пытались скрыть разочарования от такого итога.
Он громко вернулся в сербскую политику, предлагал строить в стране российские базы и обещал что при его правлении "Хорватия перестанет существовать как государство", но получил поражение в первом круге от своего бывшего ученика и младшего товарища по СРП Вучича.
Глава "Народного освободительного движения", пропагандирующий национал-консерватизм и еврореализм, выступающий, по его словам, за "деголевскую" Европу от Португалии до Владивостока, Милан Стаматович не смог набрать и 1,5% голосов. При этом 33-летний политик начал свою карьеру в 24 года в тех же "Дверях".
Открытие выборов
Политик-пародист Лука Максимович под творческим псевдонимом Любиши Прелетачевича-Белого провозгласил в воскресенье свою "победу" на прошедших в Сербии выборах главы государства. "Прелетачами" в Сербии называют функционеров, меняющих партии и убеждения ради личной выгоды. Максимович вложил в кампанию, по разным оценкам, всего несколько сотен евро, но добился неожиданно высокого результата.
Любиша Прелетачевич-Белый с частично выбритой головой и бородой в ходе избирательной кампании появлялся на публике исключительно в белой одежде и вязаных носках. Он провел активную кампанию в соцсетях и утверждал, что в Сербии пришло время для нового поколения политиков и государственных деятелей. Политик-пародист много пообещал гражданам, наибольшей оригинальностью отличаются его инициативы запустить национальную космическую программу Сербии и установить отношения с Россией, как "с братом от тетки — родственные, но не слишком близкие".
Ход голосования
Воскресные выборы прошли при относительно невысокой явке в 54,1% и стали образцовыми по предсказуемости результата и отсутствию серьезных нарушений и инцидентов. При этом вся первая четверка кандидатов впервые в жизни участвовала в президентской гонке.
Бюллетени с участков в КиМ ОБСЕ передало в центральную Сербию, где их считают в избиркомах городов Рашка и Вранье. Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Второй тур, в отмене которого уже нет сомнений, прошел бы на Пасху, 16 апреля.
За ходом выборов следили 1 тысяча 955 сербских и 126 иностранных наблюдателей из независимых организаций, избиркомов и посольств. Среди них — представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, дипмиссий США, Великобритании, Германии и других государств.
Член Центризбиркома России Василий Лихачев возглавил делегацию ЦИК России, которая находится в республике с 31 марта по 4 апреля.
"Голосование было организовано очень четко, никто не обращался и нам не подавал какие-то жалобы, апелляции. Есть списки избирателей, причем списки утверждались вплоть до шести часов утра сегодняшнего дня, чтобы кого-то не забыть", — заявил Лихачев.
Об отсутствии замеченных нарушений сообщил и координатор группы наблюдателей в Сербии, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.
Перенос функций
Президент Сербии является гарантом конституции, верховным главнокомандующим, выдвигает кандидатуру премьер-министра, назначает послов, принимает решения о помиловании и госнаградах и имеет право вето на принимаемые парламентом законы. Но если отклоненный закон повторно принят депутатами, президент обязан его подписать.
В воскресенье вечером Вучич уже сообщил о планах в следующие два месяца и несколько дней сформировать новое правительство республики. При этом о кандидатуре будущего главы правительства речи еще не было. Вместо этого он проанонсировал свой скорый рабочий визит в Китай и признался, что пока не решил "в каком – премьерском или президенстком качестве" туда отправится.
По словам известного сербского политолога, доктора наук Душана Янича, премьеру необходимо выполнить несколько условий для сохранения управления над работой правительства.
"Первое – если примет условия Запада и станет основным переговорщиком по Косово и перенесет часть команды и нынешних полномочий правительства по координации диалога на свой кабинет. Второе – если согласится стать главным переговорщиком о европейском будущем и членстве в Евросоюзе, что также является желанием Брюсселя и Вашингтона", — сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, в этом случае Вучич мог бы объединить министерство иностранных дел и министерство европейских интеграций и поставить на эту позицию лояльную ему Ядранку Йоксимович, курирующую сейчас переговоры о вступлении в ЕС.
"Третий момент – он мог бы сегодняшнее агентство по управлению государственными инвестициями, которым руководит Марко Благоевич, переделать в агентство по управлению инфраструктурными и капитальными инвестициями и взять под свой контроль", — добавил собеседник агентства.
Еще одним важным шагом, как считает Янич, может стать создание полноценного Совета безопасности Сербии и стратегии безопасности страны, причем руководители силовых ведомств в их рамках подчинялись бы напрямую президенту.
"По-моему, Вучич должен организовать переходный период и тут поставить своего председателя правительства. У СПП нет множества кандидатов, которые бы могли это делать – обычно вспоминают главу МВД Небойшу Стефановиче, в Белграде говорят о бывшем министре юстиции Николе Селаковиче… Точно то, что и глава Социалистической партии Сербии СПС вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич должен что-то получить", — резюмировал политолог.
Ранее выдвижение Вучича поддержали лидер "Единой Сербии" Драган Маркович Палма, движение "Сила Сербии" вернувшегося из России политика и предпринимателя Боголюба Карича и другие партии и движения — партнеры СПП по правящей коалиции. Теперь избранному главе государства предстоит учитывать и их интересы. Предпочтение Вучичу выразил и не стал баллотироваться даже Ивица Дачич, что стало первым случаем, когда социалисты отказались выставлять кандидатуру на президентских выборах со времен Слободана Милошевича.