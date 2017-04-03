Премьер Сербии ушел в президенты в первом круге

БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.

Действующий премьер и избранный президент

Единственной интригой волеизъявления был вопрос, сможет ли премьер Вучич набрать более 50% голосов и избежать второго круга, в котором ему противостоял бы кандидат от объединившейся оппозиции. Промежуточный результат Вучича в итоге превышает большинство и без того оптимистичных предвыборных прогнозов, суливших премьеру поддержку порядка 55% граждан.

Эксперты и оппоненты отмечали, что Вучич прямо и активно предлагал гражданам то, что они в первую очередь ожидают от исполнительной власти: иностранные инвестиции, новые рабочие места, автомагистрали и другие инфраструктурные проекты, рост зарплат и пенсий и ценную для Балкан стабильность. Оппозиция критиковала главу правительства за обилие выраженных в цифрах обещаний в его президентской кампании, постоянное упоминание ВВП и других макроэкономическими показателей. По конституции республики глава государства экономикой не занимается.

Основным электоратом Вучича, судя по предварительным итогам, стали небогатые жители сербской провинции. Показательным в этом отношении стало село Бублица под городом Прокупле в южной Сербии, где 91 из 92 человек проголосовали за переход премьера в президентское кресло. Важным условием для данной категории граждан также является сохранение традиционно дружеских отношений с Россией, о котором премьер всегда упоминает при словах о стратегическом курсе на членство в ЕС. В финальной части кампании состоялись его поездки в Берлин к канцлеру Германии Ангеле Меркель 15 марта и 27 марта в Москву к президенту России Владимиру Путину.

После провозглашения победы Вучич особо поблагодарил Меркель и Путина за поддержку и за то, что "что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне".

"Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", — обратился Вучич к соратникам и избирателям.

Отличительной чертой "народности" лидера нынешней президентской гонки стала значительная поддержка национальных и конфессиональных меньшинств в местах их компактного проживания — бошняков (славян-мусульман) на юго-западе Сербии и венгров в автономном крае Воеводина на севере республики. Этой поддержки был лишен на выборах 2012 года его предшественник и партийный руководитель, нынешний глава государства Томислав Николич, за которого голосовали в основном представители титульной нации в центральной части Сербии.

На этот раз исключение составили только традиционно бойкотирующие сербские выборы албанцы в муниципалитетах Прешево и Буяновац на юге страны, но это компенсировали голосовавшие в Косово и Метохии под патронатом ОБСЕ местные сербы, от которых Вучич ожидал до 70% поддержки.

Проигравшие

В вопросе Косово и Метохии Вучич последовательно выступает за продолжение переговоров с косовско-албанскими властями в Брюсселе, сдерживание их попыток вступить в международные организации и создать собственную армию. Премьер-министр также напоминает Приштине о необходимости приступить к формированию Сообщества сербских общин в крае с правами автономии.

Наиболее успешным противником Вучича стал бывший омбудсмен, юрист по образованию Саша Янкович, которому удалось получить, согласно промежуточным данным, 14,9% голосов. Основными его избирателями были, по данным опросов, жители крупных городов с высшим образованием, в ходе кампании его также активно поддержали представители интеллигенции и мира искусства. Но продемонстрированный результат пропорционален их количественному присутствию в аграрной республике. Жесткая "антивучичевская" кампания Янковича строилась на необходимости большего контроля граждан над государством и его руководством и свободе СМИ и независимости всех ветвей власти.

Малозамеченным прошел низкий результат откровенно пророссийских кандидатов. Возможной причиной является то, что Вучич забрал у них себе "московскую тему".

Считавшийся одним из лидеров кампании бывший глава МИД Сербии и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич получил 5,3% голосов. Международная репутация и заявленные в свое время дружеские рабочие отношения с министром иностранных дел России не помогли ему оттянуть голоса у премьера и выйти во второй круг.

"Тысячи граждан и гражданок нашей страны объединились в желании достойно жить в стране надежности и порядка, в которой рабочие работают, судьи судят, врачи лечат, а политики служат народу", — сказал он, признав поражение, и пообещал продолжить карьеру в сербской политике.

Хорошо известный в Москве и не менее известный на Западе глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель, который анонсировал свой выход во второй круг и победу в нем, даже отказался выйти к СМИ после сообщения о полученных менее 5% голосов. Соратники проведшего свыше 11 лет под судом в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) и признанного год назад невиновным Шешеля даже не пытались скрыть разочарования от такого итога.

Он громко вернулся в сербскую политику, предлагал строить в стране российские базы и обещал что при его правлении "Хорватия перестанет существовать как государство", но получил поражение в первом круге от своего бывшего ученика и младшего товарища по СРП Вучича.

Еще один сторонник более тесных политических и экономических связей с Москвой и отказа от интеграции в Европейский союз, лидер традиционалистского движения "Двери" ("Врата") Бошко Обрадович, согласно едкому замечанию лидера гонки, оказался на одном уровне с числом признанных испорченными бюллетеней. За него проголосовали 2,1% избирателей, несмотря на то, что резко оппозиционной риторикой и обструкцией выступления в марте верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини в парламенте Сербии Обрадович поднял свой рейтинг.

Глава "Народного освободительного движения", пропагандирующий национал-консерватизм и еврореализм, выступающий, по его словам, за "деголевскую" Европу от Португалии до Владивостока, Милан Стаматович не смог набрать и 1,5% голосов. При этом 33-летний политик начал свою карьеру в 24 года в тех же "Дверях".

Открытие выборов

Политик-пародист Лука Максимович под творческим псевдонимом Любиши Прелетачевича-Белого провозгласил в воскресенье свою "победу" на прошедших в Сербии выборах главы государства. "Прелетачами" в Сербии называют функционеров, меняющих партии и убеждения ради личной выгоды. Максимович вложил в кампанию, по разным оценкам, всего несколько сотен евро, но добился неожиданно высокого результата.

Он привлек своим образом коррумпированного политика в ходе кампании под слоганом "Только сильно!" внимание международных СМИ и поддержку сербских избирателей. По предварительным данным Избиркома, Белый получил 9% голосов, тем самым сенсационно занимая третье место.

Любиша Прелетачевич-Белый с частично выбритой головой и бородой в ходе избирательной кампании появлялся на публике исключительно в белой одежде и вязаных носках. Он провел активную кампанию в соцсетях и утверждал, что в Сербии пришло время для нового поколения политиков и государственных деятелей. Политик-пародист много пообещал гражданам, наибольшей оригинальностью отличаются его инициативы запустить национальную космическую программу Сербии и установить отношения с Россией, как "с братом от тетки — родственные, но не слишком близкие".

Ход голосования

Воскресные выборы прошли при относительно невысокой явке в 54,1% и стали образцовыми по предсказуемости результата и отсутствию серьезных нарушений и инцидентов. При этом вся первая четверка кандидатов впервые в жизни участвовала в президентской гонке.

Ранее РИК Сербии зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента, право голоса имели 6,7 миллиона избирателей, из них свыше 105 тысяч в Косово, где за проведение выборов отвечало ОБСЕ. Из более чем 8,3 тысячи избирательных участков, которые открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск) на Косово приходилось 90.

Бюллетени с участков в КиМ ОБСЕ передало в центральную Сербию, где их считают в избиркомах городов Рашка и Вранье. Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Второй тур, в отмене которого уже нет сомнений, прошел бы на Пасху, 16 апреля.

За ходом выборов следили 1 тысяча 955 сербских и 126 иностранных наблюдателей из независимых организаций, избиркомов и посольств. Среди них — представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, дипмиссий США, Великобритании, Германии и других государств.

Член Центризбиркома России Василий Лихачев возглавил делегацию ЦИК России, которая находится в республике с 31 марта по 4 апреля.

"Голосование было организовано очень четко, никто не обращался и нам не подавал какие-то жалобы, апелляции. Есть списки избирателей, причем списки утверждались вплоть до шести часов утра сегодняшнего дня, чтобы кого-то не забыть", — заявил Лихачев.

Об отсутствии замеченных нарушений сообщил и координатор группы наблюдателей в Сербии, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Перенос функций

Президент Сербии является гарантом конституции, верховным главнокомандующим, выдвигает кандидатуру премьер-министра, назначает послов, принимает решения о помиловании и госнаградах и имеет право вето на принимаемые парламентом законы. Но если отклоненный закон повторно принят депутатами, президент обязан его подписать.

Эксперты отмечают заявления самого Вучича, что он не намерен упускать контроль за работой кабмина, несмотря на специфику и ограниченность в данном вопросе президентских полномочий.

В воскресенье вечером Вучич уже сообщил о планах в следующие два месяца и несколько дней сформировать новое правительство республики. При этом о кандидатуре будущего главы правительства речи еще не было. Вместо этого он проанонсировал свой скорый рабочий визит в Китай и признался, что пока не решил "в каком – премьерском или президенстком качестве" туда отправится.

По словам известного сербского политолога, доктора наук Душана Янича, премьеру необходимо выполнить несколько условий для сохранения управления над работой правительства.

"Первое – если примет условия Запада и станет основным переговорщиком по Косово и перенесет часть команды и нынешних полномочий правительства по координации диалога на свой кабинет. Второе – если согласится стать главным переговорщиком о европейском будущем и членстве в Евросоюзе, что также является желанием Брюсселя и Вашингтона", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, в этом случае Вучич мог бы объединить министерство иностранных дел и министерство европейских интеграций и поставить на эту позицию лояльную ему Ядранку Йоксимович, курирующую сейчас переговоры о вступлении в ЕС.

"Третий момент – он мог бы сегодняшнее агентство по управлению государственными инвестициями, которым руководит Марко Благоевич, переделать в агентство по управлению инфраструктурными и капитальными инвестициями и взять под свой контроль", — добавил собеседник агентства.

Еще одним важным шагом, как считает Янич, может стать создание полноценного Совета безопасности Сербии и стратегии безопасности страны, причем руководители силовых ведомств в их рамках подчинялись бы напрямую президенту.

"По-моему, Вучич должен организовать переходный период и тут поставить своего председателя правительства. У СПП нет множества кандидатов, которые бы могли это делать – обычно вспоминают главу МВД Небойшу Стефановиче, в Белграде говорят о бывшем министре юстиции Николе Селаковиче… Точно то, что и глава Социалистической партии Сербии СПС вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич должен что-то получить", — резюмировал политолог.

Ранее выдвижение Вучича поддержали лидер "Единой Сербии" Драган Маркович Палма, движение "Сила Сербии" вернувшегося из России политика и предпринимателя Боголюба Карича и другие партии и движения — партнеры СПП по правящей коалиции. Теперь избранному главе государства предстоит учитывать и их интересы. Предпочтение Вучичу выразил и не стал баллотироваться даже Ивица Дачич, что стало первым случаем, когда социалисты отказались выставлять кандидатуру на президентских выборах со времен Слободана Милошевича.