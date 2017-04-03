Корреа о проигрыше правых в Эквадоре: Революция победила, Ленин - президент

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Президент Эквадора Рафаэль Корреа сразу после объявления первых предварительных официальных результатов выборов нового главы государства заявил о проигрыше правых сил.
По предварительным данным национального избирательного совета, после подсчета 91,88% голосов кандидат от правящего блока Ленин Морено набирает 51,04%, за его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,96%.
"Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин – президент", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.
Gran noticia para la Patria Grande: la Revolución volvió a triunfar en Ecuador.— Rafael Correa (@MashiRafael) 3 апреля 2017 г.
La derecha derrotada, pese a sus millones y su prensa.
По мнению Корреа, это означает моральный проигрыш правых. "Это не останется безнаказанным", — пообещал глава государства, уходящий с поста в мае этого года.