Утечка нефти из нефтепровода на Аляске угрожает вымирающему виду белухи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нефтегазовая компания Hilcorp Alaska сообщила об утечке нефти в заливе Кука у берегов Аляски, что критично для редкого вида белухи, говорится в пресс-релизе американского Центра биологического разнообразия (Center for Biological Diversity).

Как отмечается в релизе, в данной местности образовались нефтяные пленки, что угрожает белухам залива Кука, которых осталось 340 особей.

Причина утечки неизвестна. Отмечается, что она не связана с произошедшей в декабре утечкой газа из трубопровода этой же компании.

"Сначала я понадеялась, что новость об утечке была глупой первоапрельской шуткой, потому что, казалось, Hilcorp не могла устроить еще одну утечку так скоро", — сказала директор океанических программ центра Миеко Сакашита (Miyoko Sakashita).

По ее словам, "не существует безопасного способа разрабатывать месторождения для добычи нефти в океане".