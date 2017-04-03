МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Кандидат от правящих сил Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора, свидетельствуют первые обнародованные в воскресенье данные подсчета голосов национальным избирательным советом (НИС).

По предварительным данным ведомства, после подсчета 91,88% голосов Морено набирает 51,04%, за его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,96%.