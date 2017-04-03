В Луизиане ветер перевернул дом, погибли женщина с ребенком

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мать и дочь погибли после того, как сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана, сообщил офис шерифа прихода Сент-Мартин на своей странице в Facebook.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, инцидент в Луизиане произошел на фоне прокатившегося по южному побережью США ураганного ветра. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой сильного урагана, сообщает агентство.

"Два человека, находившихся в доме в момент шторма, погибли", — говорится в сообщении в соцсети. Погибшими оказались 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, говорится в сообщении.

Губернатор Луизианы объявил в штате режим "повышенной готовности", посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны. "Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными в течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности", — написал губернатор на своей странице в Twitter.

Please keep your cell phones charged & nearby tonight & throughout the morning hours in order to receive important safety updates. #lagov — Gov John Bel Edwards (@LouisianaGov) 2 апреля 2017 г.

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