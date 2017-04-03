РПА имеет шансы сформировать правительство Армении, считают в парламенте

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении имеет все шансы сформировать правительства по итогам парламентских выборов 2 апреля, заявил в понедельник РИА Новости вице-спикер армянского парламента и пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

"Итоги выборов свидетельствуют, что у нас есть все шансы сформировать правительство. Каким будет формат, будем ли мы делать это в одиночку или нет, покажет время", — сказал Шармазанов.

По последним данным, Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает на выборах 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.

Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 22,79%, или 14 тысяч 845 голосов. Партия "Дашнакцутюн" набирает 8,19% — 5 тысяч голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно сведениям ЦИК, остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.