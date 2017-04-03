Первые результаты не выявили победителя на выборах президента в Эквадоре

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Первые результаты exit poll не дают однозначного ответа, кто победил на выборах президента Эквадора.

Согласно данным опроса компании Perfiles de opinion, лидирует кандидат от правящих сил Ленин Морено, набирая 52,2% голосов. По данным опросов компании Cedatos, кандидат от правых сил Гильермо Лассо набирает 53,02%.