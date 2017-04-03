СМИ: Совет нацбезопасности США составил обзор мер противодействия КНДР

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Чиновники из Совета национальной безопасности США завершили составление списка возможных мер противодействия Вашингтона ядерной и ракетной программе КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Составление документа, который включает ряд экономических и военных мер, было ускорено перед встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая намечена на 6-7 апреля. В рекомендациях предпочтение отдается введению новых санкций и усилению давления на Китай по сдерживанию своего соседа, сообщил чиновник.

Источники сообщили агентству, что в число рассматриваемых мер входили более жесткие санкции, направленные на исключение КНДР из глобальной финансовой системы. Это может подразумевать "вторичные санкции" против китайских банков и фирм, которые ведут коммерческую деятельность главным образом с Пхеньяном, сообщает агентство.

Чиновник отметил, что Трамп может предупредить Си Цзиньпина об этих шагах, в том числе о возможных мерах по усовершенствованию систем противоракетной обороны Японии и Южной Кореи, против чего выступает Китай, отмечает агентство.

Среди других обсуждаемых мер называется развертывание усиление кибератак против КНДР, сообщает агентство со ссылкой на другой источник.

Остается неясным, был ли документ доставлен президенту, и как быстро он определится с курсом действий, отмечает агентство.

Трамп в интервью изданию Financial Times сообщил, что предпримет односторонние действия по устранению ядерной угрозы со стороны КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян. Президент также сообщил газете, что обсудит во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР. Он также отметил, что рассматривает Китай как страну, обладающую "большим влиянием на Северную Корею".

Издание со ссылкой источники также сообщило о завершении Советом национальной безопасности обзора по мерам в отношении КНДР.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.