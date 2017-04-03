В Эквадоре завершились президентские выборы

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Второй тур президентских выборов завершился в воскресенье вечером в Эквадоре, сейчас начался подсчет голосов, сообщает национальный избирательный совет (НИС).

Первые официальные результаты должны быть объявлены в 20.00 по местному времени (04.00 мск).

НИС информировал о высокой явке избирателей. "По состоянию на 16 часов (00.00 мск понедельника) проголосовали 74,8% избирателей", — сообщил глава НИС Хуан Пабло Посо. Всего было зарегистрировано 12,8 миллиона избирателей.

Международные наблюдатели отметили нормальный ход выборов. "Первый доклад об избирательном дне 2 апреля 2017 года от трех международных организаций говорит, что выборы развиваются нормально", — передает портал Comercio заявление главы миссии наблюдателей в провинции Пичинча от Союза южноамериканский наций (Унасур) Александера Веги.

Во второй тур прошли два кандидата. Это представитель правящего блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено и кандидат от движения КРЕО-СУМА Гильермо Лассо. По итогам прошедшего в феврале первого тура Морено получил более 39,36% голосов, чего было недостаточно для победы, а Лассо набрал 28,9%.