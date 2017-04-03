В ЦИК Армении сообщили, что правящая РПА лидирует на выборах с 57,56%

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Три политические силы проходят в парламент Армении на выборах, лидирует правящая Республиканская партия (РПА), свидетельствуют данные Центризбиркома страны по итогам обработки данных с 226 участков из 2009.

Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.

Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 22,79%, или 14 тысяч 845 голосов.

Партия "Дашнакцутюн" набирает 8,19% — 5 тысяч голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно сведениям ЦИК, остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.