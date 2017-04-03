В США несовершеннолетнего арестовали за изнасилование в прямом эфире

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В американском городе Чикаго полиция арестовала 14-летнего юношу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки и трансляции действий в социальной сети Facebook через функцию Live, пишет интернет-издание Engadget.

Инцидент произошел 19 марта. Семья 15-летней девушки сообщила о ее пропаже после того, как она отправилась в магазин и не вернулась. Обнаружить пострадавшую удалось лишь через несколько дней, когда подозреваемый начал трансляцию с надругательством над девочкой в Facebook Live. Социальная сеть удалила видео и прокомментировала случившееся.

"Это ужасное преступление, и мы запрещаем такого рода контент в Facebook", — заявил представитель компании.

Другие подробности случившегося и расследования не разглашаются. Однако в полиции заявили, что имеются и другие подозреваемые по этому делу.

Это не первый случай трансляции изнасилования в Facebook Live. Ранее в Швеции злоумышленники также транслировали изнасилование девушки. Насильников арестовали после того, как одна из зрителей трансляции сообщила об этом в правоохранительные органы.