Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

БЕЛГРАД, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны, прошедших в воскресенье.

По предварительным данным, Вучич набирает порядка 55-59% голосов, что обеспечит ему победу в первом туре. Всего за пост президента Сербии боролись 11 кандидатов. Никто из соперников Вучича, по предварительным данным, не набирает более 14% голосов.

"Важно было, чтобы победа была чистой как слеза. Чтобы никто, нигде не мог что-то подумать. Разница немаленькая", — заявил Вучич в обращении к своим сторонникам в избирательном штабе в Белграде.

Он отметил, что формирование нового правительства планируется осуществить в течение ближайших двух месяцев.

"Очень важно, что граждане четко дали понять, что хотят идти вперед, хотят идти сильнее, быстрее, лучше. Желают, чтобы ускоренно решались их проблемы, и чтобы мы были еще успешнее в привлечении инвесторов. И в этом будущее правительство, которое будет сформировано в последующие два месяца и несколько дней, будет иметь мою полную поддержку", — сказал Вучич.

Отвечая на вопрос о первых конкретных шагах после вступления в должность президента, политик сообщил, что просто продолжит работать.