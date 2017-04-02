Трамп заявил, что не жалеет о своих сообщениях в Twitter

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что не жалеет о своих сообщениях в микроблоге в Twitter.

"Я ни о чем не жалею, потому что вы ничего не можете с этим сделать. Вы знаете, если вы выпускаете сотни твиттов, и время от времени у вас выходит дрянь, это не так уж и плохо", — сказал Трамп.

Ранее в одном из интервью Трамп сообщил, что социальные сети позволяют ему значительно быстрее выражать себя, чем официальные релизы или репортеры. Кроме того, по его словам, американские СМИ нечестно освещают работу новой администрации, поэтому он хочет сам доносить свои сообщения до граждан страны.