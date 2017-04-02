Сербский ЦИК озвучил предварительные итоги выборов президента страны

БЕЛГРАД, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Александр Вучич одерживает убедительную победу на выборах президента страны, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).

По предварительным официальным данным, после обработки немногим более 10% бюллетеней, за Вучича проголосовали 59,79% избирателей. На втором месте бывший сербский омбудсмен, юрист Саша Янкович с 13,18%. Третье место занимает политик-пародист Лука Максимович с 8,35%.

За ними следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич – 5,24% и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – 8,35%. Явка превысила 50%.

Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Победу одерживает кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре. В случае если ни один из кандидатов не преодолевает этот порог, через две недели назначается второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.