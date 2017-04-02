Пентагон не подтвердил данные о ликвидации "правой руки" главаря ИГ*

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Центральное командование ВС США, руководящее антитеррористической коалицией против "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) во главе с США, не может подтвердить информацию об уничтожении ближайшего соратника главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади — Ияда аль-Джумейли, заявил представитель командования РИА Новости в воскресенье.

"Мы не можем подтвердить это. Сообщения говорят о том, что это были авиаудары иракских военных, поэтому мы предлагаем вам обратиться к иракскому правительству", — сказал он.

В субботу иракский государственный телеканал IMN со ссылкой на заявление разведки сообщил, что "правая рука" главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в результате авиаудара на западе Ирака. По сообщению канала, речь идет о так называемом "министре войны" ИГ* Ияде Хамиде аль-Джумейли. Отмечалось, что он был ликвидирован в городе Эль-Каим — одном из последних оплотов ИГ* в западной иракской провинции Анбар на границе с Сирией.

Дата авиаудара в сообщении не уточнялась. Разведка также отмечала, что при том же авианалете в Эль-Каиме были убиты еще два главаря ИГ* местного значения, один из которых являлся гражданином Турции. Аль-Джумейли ранее фигурировал в иракских СМИ как бывший сотрудник местных силовых структур, ставший в И*Г главным по безопасности.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.