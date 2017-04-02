В Армении полиция получила более 170 сообщений о нарушениях на выборах

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Полиция получила 176 сообщений о предполагаемых нарушениях в ходе голосования на выборах в Национальное собрание (парламент) Армении, сообщила пресс-служба ведомства.

Выборы в парламент Армении, прошедшие в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. Голосование завершилось в 19.00 мск.

"По положению на 20.00 (19.00 мск) 2 апреля в полицию поступило 176 сообщений о предполагаемых избирательных нарушениях на парламентских выборах", — говорится в сообщении.

Из них 32 сообщения направлено на расследование, по 121 готовятся материалы и проводится проверка.

Впервые в истории страны голосование проводилось только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении были сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.