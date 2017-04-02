РПА набирает 47,87% после подсчета данных с 203 участков

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) набирает 47,87% голосов после подсчета данных с 203 из 2009 участков, сообщил заместитель председателя партии Армен Ашотян.

В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. По данным exit poll, в парламент проходят четыре политические силы.

"По данным центрального штаба Республиканской партии Армении, после обработки данных с 203 участков РПА набирает 47,87% голосов", — написал Ашотян на своей странице в Facebook.

Согласно данным exit poll, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization, РПА набирает 46%. На втором месте блок "Царукян" — 25%. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 10%. На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах в парламент Армении составила 60,86% (1 574 947 человек).