Трамп считает, что Brexit не приведет к распаду Евросоюза

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) остальные страны-члены ЕС "взяли себя в руки".

"Я бы мог подумать, когда это случилось, что последуют больше (стран — ред.), но я действительно думаю, что Европейский союз приводит себя в порядок", — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, могли ли другие страны последовать примеру Великобритании.

Также Трамп отметил, что "верит в альянсы, отношения и партнерство". "Однако альянсы не всегда работали весьма хорошо для нас", — добавил президент.