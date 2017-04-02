Руководство Нацбанка Украины заподозрили в растрате средств

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Руководство Национального банка Украины (НБУ) проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

Ранее сообщалось о том, что в помещении Нацбанка прошли обыски, в результате которых был изъят ряд документов. По данным НАБУ, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

"У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование", — сказал Сытник.

По его словам, предметом расследования данного дела является законность растраты выделенных средств. "Мы проверяем законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ", — уточнил он.

Как отметил Сытник, возможный ущерб может исчисляться миллиардами гривен.