Ресторан в Мадриде объяснил отказ в обслуживании группы русских женщин

МАДРИД, 2 апр – РИА Новости. Причиной отказа провести вечеринку русскоязычных жительниц Мадрида в баскском ресторане группы Sagardi стала не национальность, а неподобающий для подобных встреч формат заведения, сообщается на странице в социальной сети Facebook Grupo SAGARDI.

В самом ресторане в беседе с корреспондентом РИА Новости признали, что в курсе разразившегося в СМИ скандала, однако не смогли объяснить, в чем именно состояла суть конфликта между их сотрудником и организаторами вечеринки, предложив обратиться в центральный офис в Барселоне. "Я знаю, что возникла проблема, но какая именно не могу сказать", — заявил собеседник агентства. Центральный офис для комментариев оказался недоступен.

"Группа Sagardi хочет ясно сказать, что мы не только не дискриминируем ни одного клиента по признакам расы, вероисповедания или национальности, но и на протяжении 22 лет мы являемся группой поваров баскского происхождения, любители традиций, культур, разнообразия и признаны на международном уровне. У нас многочисленные клиенты и друзья, в том числе русского происхождения во многих наших ресторанах, расположенных в таких больших городах как Мадрид, Барселона, Лондон, Мехико, Порту и Буэнос-Айрес", — говорится в сообщении SAGARDI, появившегося накануне мероприятия, в ответ на один из многочисленных критических постов на странице группы в Facebook.

Сеть также пояснила, что приносит извинения "за то, что ответила на просьбу (о брони ресторана – ред.) с задержкой", но "как уже сообщили самой клиентке… тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в нашем помещении".

Как ранее сообщалось, мадридский ресторан Sagardi оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди происхождением из России не приветствуются". В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте. О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, их мужья и друзья.