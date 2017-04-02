Генпрокурор Украины рассказал о ходе расследования убийства Вороненкова

БЕРЛИН, 2 апр — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал немецкой газете газете BILD am SONNTAG детали проводимого расследования об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова украинцем Павлом Паршовым, заявив, что последний в начале марта, предположительно, посещал Донецк.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год прослужил в Нацгвардии.

"Убийца преследовал жертву более километра, а затем застрелил. Мы смогли установить личность убийцы, застреленного телохранителем. Это бывший нацгвардеец украинского МВД. 6 марта преступник находился на оккупированной территории, а именно в городе Донецк", — сказал Луценко, добавив, что "бойцам Нацгвардии, в том числе бывшим, запрещено находиться на этих территориях".

"Мы обыскали квартиру, в которой убийца находился еще с двумя людьми. В интересах продолжающегося следствия я не могу сказать больше", — сказал Луценко.