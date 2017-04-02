Итоговая явка на парламентских выборах в Армении составила 60,86%

ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Итоговая явка на выборах в парламент Армении составила 60,86%, заявил журналистам глава ЦИК Тигран Мукучян.

Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

"Итоговая явка на выборах составила 60,86%, что составляет 1 574 947 (человек)", — сказал Мукучян.

В предыдущих парламентских выборов в 2012 году приняли участие 1 572 518 или 62,33% избирателей, позднее эта цифра была уточнена. По окончательным данным Центризбиркома, в парламентских выборах приняли участие 1 573 053 человека из 2 523 101 избирателей, имеющих право голоса.