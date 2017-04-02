СМИ: ЕС поддержит позицию Испании по Гибралтару на переговорах по Brexit

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Евросоюз намерен по-прежнему поддерживать позицию Испании по территории Гибралтара в ходе переговоров по выходу Великобритании из европейского блока, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

"Это проблема возникла не вчера. Она с нами давно, и мы всегда слушали обе стороны. Теперь мы намерены поддержать страну-члена (Евросоюза). За этим стоит определенная философия. Не думаю, что кто-то из 26 других стран (ЕС) будет каким-либо образом пытаться выступать против этого пункта", — сказал изданию один из европейских дипломатов.

Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, которую оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать ее интересам в вопросе Гибралтара.

По его словам, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Премьер Испании Мариано Рахой заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией. Испания предлагала установить в Гибралтаре совместный суверенитет между Соединенным Королевством и Испанией после выхода Великобритании из ЕС, который просуществует определенное время, после этого, по мнению Мадрида, должен быть восстановлен суверенитет Испании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.

На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.