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В мире

Иракские курды договорились провести референдум о независимости в 2017 году

18:2602.04.2017
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Граница Сирии и северного Ирака. Архивное фото
© AP Photo/ Seivan Selim

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Основные политические партии Иракского Курдистана договорились провести референдум о независимости региона от Ирака в 2017 году, передает иракский курдский канал Rudaw со ссылкой на одного из участников прошедшей в воскресенье встречи политиков.

Вид Багдада. Архивное фото
© AP Photo/ Khalid Mohammed
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Тема независимости Иракского Курдистана поднималась местными политиками неоднократно с момента обретения регионом автономии в 2005 году. В 2016 году президент региона Масуд Барзани обещал, что референдум пройдет до конца года, но этого не произошло.

Как сообщает канал, Барзани присутствовал на воскресной встрече, по итогам которой две основные партии — Демократическая партия Курдистана (ДПК) и Патриотический союз Курдистана (ПСК) — пришли к согласию по вопросу референдума. Встреча продлилась около трех часов.

"Две стороны через совместный высший комитет проведут переговоры по этой теме с другими политическими и национальными группами в Курдистане, чтобы создать комитет для определения времени и механизма референдума", — цитирует канал итоговое заявление участников встречи.

Представитель ДПК Махмуд Мохаммед заявил каналу, что партии договорились провести референдум в этом году. "С этой целью начнутся переговоры с Багдадом и соседними странами", — сообщил он.

По его словам, уже в понедельник совместная делегация ДПК и ПСК встретится по вопросу референдума с другими силами в Курдистане и в течение недели посетит Багдад.

Отношения Иракского Курдистана с шиитским правительством в Багдаде на протяжении последних лет осложнились по ряду причин, в том числе из-за противоречий по поводу контроля над местными нефтяными месторождениями и доходами от них. Пришедший к власти в 2014 году премьер-министр Хайдер аль-Абади проводит курс на нормализацию отношений с Курдистаном и признавал за ним право на самоопределение.

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