Постпред США в ООН: между Россией и Штатами сейчас нет любви

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ООН не обсуждают вопрос о так называемом "влиянии РФ" на американские выборы, заявила в воскресенье постоянный представитель США при этой организации Никки Хейли.

Ведущая телеканала АВС попросила Хейли в ходе интервью прокомментировать новые сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что данные о его связях с Россией — это "липовые новости". "В ООН много дел, и международное сообщество здесь не очень обращает внимание на события в Вашингтоне. Мы говорим об Иране, о Ближнем Востоке, Сирии, КНДР, о противостоянии тому, что Россия делает на Украине. Но никто не говорит о делах в Вашингтоне", — сказала Хейли.

Данный ответ она повторяла несколько раз, когда ведущая пыталась навести ее на обсуждение якобы имевших место отношений Трампа с Россией.

Тем не менее, постпред США назвала "несомненным то, что Россия вторглась в американские выборы". "Когда разведывательное сообщество завершит процесс изучения данного вопроса, необходимо будет предпринимать действия. Мы не хотим, чтобы какая-либо страна вторгалась в наши выборы. Но опять-таки, никто не говорит об этом со мной в ООН", — сказала Хейли.

Она также высказала мнение о том, что между США и Россией "сейчас нет любви". "Они понимают, что мы возвращаем нашу силу, что мы вновь поднимаем свой голос и снова начинаем лидировать", — сказала Хейли.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.