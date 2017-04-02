В Афганистане во время военной операции погибли девять мирных жителей

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. По меньшей мере девять мирных граждан, включая двоих детей, погибли в результате операции афганской армии, в ходе которой военные уничтожили склад оружия и взрывчатки, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных местных чиновников.
Как сообщили агентству неназванные представители администрации провинции, в результате взрывов обрушилась крыша одного из жилых домов. По их данным, погибли девять членов одной семьи, в том числе двое детей и три женщины. Официально власти пока не подтвердили эту информацию.