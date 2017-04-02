Допрос экс-президента Южной Кореи должен состояться во вторник

ТОКИО, 2 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Допрос экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в качестве заключенной может состояться во вторник в следственном изоляторе, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на прокуратуру.

Первоначально прокуроры рассчитывали допросить ее в понедельник в прокуратуре, однако адвокаты попросили учесть психологическое состояние Пак Кын Хе и проблему обеспечения безопасности для экс-президента и провести допрос в следственном изоляторе, где она сейчас находится.

Как сообщило агентство Дзидзи, Пак Кын Хе помещена в отдельную камеру, которая несколько больше обычной, но на ней стандартная арестантская зеленая одежда с номером 503.

Предположительно, во время допроса особое внимание будет уделено выяснению подробностей дела о возможном получении взятки в размере 37 миллионов долларов от корпорации Samsung, а также проблеме создания "черного списка" деятелей культуры и искусства, не согласных с политикой экс-президента.