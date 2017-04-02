Более 130 граждан Турции попросили убежища в Германии в феврале

БЕРЛИН, 2 апр — РИА Новости. В миграционные службы Германии подано 262 запроса о предоставлении убежища со стороны турецких дипломатов и военнослужащих, сообщил Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство по миграции и беженцам (Bamf).

Решение ни по одному из этих запросов пока не принято. Издание констатирует, что количество поданных запросов выросло почти вдвое за месяц — в феврале в МВД ФРГ заявили о 136 запросах об убежище от обладателей турецких дипломатических паспортов. Запросы были поданы в разное время после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В октябре представитель министерства внутренних дел ФРГ Йоханнес Димрот заявил, что после попытки переворота в Турции убежища в Германии запросили 35 турецких граждан с дипломатическими паспортами. В конце января сообщалось, что по данным СМИ, около 40 турецких военных, несущих службу на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища.