Торшин опроверг утверждения СМИ о предложенной ему встрече с Трампом

МАДРИД, 2 апр – РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Александр Торшин опроверг утверждения испанской El Pais о том, что в феврале ему якобы была предложена встреча с президентом США, которая затем не состоялась из-за волны публикаций в американских СМИ о "влиянии РФ" на окружение Дональда Трампа.

Испанская газета El Pais в воскресенье опубликовала статью, в которой утверждается, что 2 февраля была запланирована встреча Торшина и Трампа в Вашингтоне, она якобы должна была пройти до Национального молитвенного завтрака, на котором Торшин присутствовал. При этом, как указывает издание со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, встреча была отменена якобы из-за "вала критики" в американской прессе о "российском влиянии" на окружение президента Трампа.

"В качестве заместителя председателя Банка России, Торшин не отвечает за международные отношения Банка России, он никогда не представлял Банк России на официальных встречах с представителями иностранных государств и международных организаций", — приводит El Pais полученный по электронной почте письменный ответ Торшина на запрос издания.

"На протяжении последних 12 лет господин Торшин в частном порядке посещал молитвенные завтраки (Prayer Breakfast), организованные президентами США. В 2017 году он посетил молитвенный завтрак, когда официально был в отпуске. Президент Трамп никогда не предлагал встречу господину Торшину", — говорится в ответе.

Россия неоднократно опровергала утверждения о причастности к попыткам оказать влияние на выборы в США. Как заявляет Москва, подобные обвинения являются безосновательными. "Утечки" в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа якобы постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергал их и Белый дом.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, иронично комментируя обвинения сторонников теории о связи Трампа с Россией, отмечал, что они видят эту связь даже в том, что глава государства кладет "русский соус" в салат.

Западная пресса, в том числе испанская, ранее публиковала материалы о якобы причастности Торшина к делу россиянина Александра Романова, задержанного в Испании в декабре 2013 года и подозревавшегося в связях с Таганской ОПГ. При этом в самой Гражданской гвардии Испании РИА Новости поясняли, что никогда не утверждали, что Торшин причастен к отмыванию денег так называемой "русской мафии". В мае 2016 года Романов был приговорен судом Пальмы-де-Майорки к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения, при этом обвинения в принадлежности к Таганской преступной группировке с него были сняты. В Банке России заявляли, что не видят никаких весомых причин считать, что утверждения в западных СМИ по этой теме обоснованы.