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В мире

В команде Макрона ответили на обвинения в связях с китайским "агентом"

Сюжет:
Выборы президента Франции (387)
16:1602.04.2017
(обновлено: 16:23 02.04.2017)
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Источник в окружении кандидата на выборах президента Франции, экс-министра экономики Эммануэля Макрона прокомментировал подозрения французской контрразведки, вызванные присутствием на одной из его встреч человека, предположительно, работающего на власти Китая, пишет газета Parisien.

Кандидат на пост президента Франции, лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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По данным газеты, в пятницу Макрон провел закрытую встречу с членами семьи застреленного полицейскими в Париже гражданина КНР. После китайские журналисты опубликовали фотографию с встречи. По данным Главного управления внутренней безопасности (DGSI, контрразведка), на фотографии рядом с Макроном стоит некий Жак Сунь (Jacques Sun).

Газета ссылается на заметку DGSI, в которой говорится, что за протестами в Париже, которые начались после убийства этого мужчины, стоят некие мафиозные сети. Издание пишет, что сейчас Жака Суня характеризуют как китайского "агента". У контрразведки вызывает беспокойство тот факт, что политики могут встречаться с лицом, которого приравнивают к так называемому "агенту влияния". Утверждается, что этот "агент" может сразу же "отчитываться о своих встречах" перед властями КНР.

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон выступает с декларацией по итогам второго тура праймериз правоцентристской партии Республиканцев в Париже
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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в окружении Макрона заявил газете, что они "в курсе всех подозрений". "Мы не обязаны высказывать свое мнение о противоречиях, которые окружают это лицо. В его нынешнем статусе он представляет общину… Мы видели его именно в этом отношении. Мы не можем отказаться выслушать эту общину под тем предлогом, что тот, кто ее представляет, является объектом подозрений… Ни одна из присутствующих ассоциаций не видела неудобства в том, чтобы появиться в присутствии Жана Суня", — приводит газета слова источника. По словам представителей из окружения кандидата, на ней также присутствовали представители около 20 ассоциаций.

Мануэль Вальс после голосования на избирательном участке в городе Эври во втором туре праймериз социалистов
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Как пишет издание, Сунь является председателем Представительного совета азиатских ассоциаций Франции (CRAAF) с 2014 года и в данном качестве он проводил встречи и с другими французскими политиками, как, например, с премьер-министром Бернаром Казневым или экс-премьером Аленом Жюппе.

Гражданина КНР в Париже застрелили полицейские, прибывшие по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые акции протеста во Франции. МИД Китая заявил официальный протест в связи с гибелью своего соотечественника.

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