В команде Макрона ответили на обвинения в связях с китайским "агентом"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Источник в окружении кандидата на выборах президента Франции, экс-министра экономики Эммануэля Макрона прокомментировал подозрения французской контрразведки, вызванные присутствием на одной из его встреч человека, предположительно, работающего на власти Китая, пишет газета Parisien.

По данным газеты, в пятницу Макрон провел закрытую встречу с членами семьи застреленного полицейскими в Париже гражданина КНР. После китайские журналисты опубликовали фотографию с встречи. По данным Главного управления внутренней безопасности (DGSI, контрразведка), на фотографии рядом с Макроном стоит некий Жак Сунь (Jacques Sun).

Газета ссылается на заметку DGSI, в которой говорится, что за протестами в Париже, которые начались после убийства этого мужчины, стоят некие мафиозные сети. Издание пишет, что сейчас Жака Суня характеризуют как китайского "агента". У контрразведки вызывает беспокойство тот факт, что политики могут встречаться с лицом, которого приравнивают к так называемому "агенту влияния". Утверждается, что этот "агент" может сразу же "отчитываться о своих встречах" перед властями КНР.

в окружении Макрона заявил газете, что они "в курсе всех подозрений". "Мы не обязаны высказывать свое мнение о противоречиях, которые окружают это лицо. В его нынешнем статусе он представляет общину… Мы видели его именно в этом отношении. Мы не можем отказаться выслушать эту общину под тем предлогом, что тот, кто ее представляет, является объектом подозрений… Ни одна из присутствующих ассоциаций не видела неудобства в том, чтобы появиться в присутствии Жана Суня", — приводит газета слова источника. По словам представителей из окружения кандидата, на ней также присутствовали представители около 20 ассоциаций.

Как пишет издание, Сунь является председателем Представительного совета азиатских ассоциаций Франции (CRAAF) с 2014 года и в данном качестве он проводил встречи и с другими французскими политиками, как, например, с премьер-министром Бернаром Казневым или экс-премьером Аленом Жюппе.

Гражданина КНР в Париже застрелили полицейские, прибывшие по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые акции протеста во Франции. МИД Китая заявил официальный протест в связи с гибелью своего соотечественника.

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