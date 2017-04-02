В США люди чудом выжили, когда волна бросила их яхту на пирс

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Калифорнии четыре человека чуть не погибли, когда огромная волна бросила их судно на пирс, пишет газета The Daily Mirror.

Инцидент произошел в прибрежном городе Редондо-Бич. Очевидцы засняли, как небольшой парусник накрывает 15-футовая волна (приблизительно 4,5 метра – ред.). Члены экипажа попытались удержать судно на плаву, однако корабль опрокинулся и его понесло к пирсу. Людей при этом подбросило в воздух.

Все находившиеся на борту отделались легкими травмами. Как заявил начальник отдела пожарной охраны Редондо-Бич, спасенные находятся в состоянии шока.