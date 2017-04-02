В Колумбии уточнили число погибших при сходе селевого потока

МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Колумбийский Красный крест уточнил в воскресенье число погибших в результате схода селевого потока в колумбийском департаменте Путумайо, назвав цифру в 234 человека.

Ранее сообщалось о 254 погибших. Однако, как отмечают эксперты, с возобновлением прерванных на ночь спасательных работ число погибших может увеличиться.

"Пока есть следующая информация от спасателей, находящихся в зоне (трагедии): 17 районам (города Мокоа) нанесен ущерб, 300 семей пострадали, 202 человека ранены, 234 погибли, 25 домов разрушены", — говорится в сообщении Красного креста.

Сам город с населением примерно в 45 тысяч человек остался без электричества, водоснабжения и газа. Улицы Мокоа заполнены грязью и огромными валунами, которые были принесены селевым потоком.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос ввел в стране режим национального стихийного бедствия.