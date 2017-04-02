В Египте заявили о ликвидации одного из основателей ячейки ИГ* на Синае

КАИР, 2 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе воздушной операции на севере Синайского полуострова ликвидировала одного из основателей действующей на полуострове террористической группировки "Бейт аль-Макдис", присягнувшей на верность ИГ*, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на заявление представителя ВС Египта.
По имеющейся информации, ликвидированного главаря звали Абу Анис аль-Ансари, он считался одним из наиболее опасных и разыскиваемых террористов в Египте. Операция, в результате которой был убит аль-Ансари, проводилась еще 18 марта, вместе с главарем ликвидировали еще 17 боевиков группировки. Личность ликвидированного преступника удалось установить только сейчас.
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