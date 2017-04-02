Суд Египта признал законность передачи двух островов Саудовской Аравии

КАИР, 2 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетский суд по срочным делам в воскресенье признал недействительным вынесенное в январе этого года решение Высшего административного суда Египта о незаконности соглашения по демаркации египетско-саудовских морских границ, в рамках которого Эр-Рияду были переданы два острова в Красном море — Тиран и Санафир, сообщает новостной портал "Йоум7".

В Египте уже почти год продолжается череда судебных процессов по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Суды разных инстанций то признают соглашение недействительным, то заявляют о его законности.

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы.