В Эквадоре стартовал второй тур президентских выборов

МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Второй тур выборов президента начался в воскресенье утром в Эквадоре.

По сообщению Ecuador TV , о начале выборов было объявлено главой национального избирательного совета Хуаном Пабло Посо на специальной церемонии в Кито.

Всего должны быть открыты 43,6 тысячи избирательных участков в стране, еще около 900 участков принимают эквадорцев, живущих за рубежом. Безопасность на выборах обеспечивают 48 тысяч военнослужащих и 33 тысячи полицейских.

Во второй тур прошли два кандидата. Это представитель правящего блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено и кандидат от движения КРЕО-СУМА Гильермо Лассо. По итогам прошедшего в феврале первого тура Морено получил более 39,36% голосов, чего было недостаточно для победы, а Лассо набрал 28,9%.

Последние опросы общественного мнения отдавали предпочтение Морено. За него готовы проголосовать более 52% опрошенных. В то же время аналитики отмечают, что Лассо может рассчитывать на чуть менее 48% голосов. При этом ситуация может измениться, так как Лассо может получить голоса тех эквадорцев, которые недовольны нынешней властью и в первом туре голосовали за других кандидатов.

Правом голоса в Эквадоре обладают более 12,8 миллиона человек. Голосование является обязательным для всех в возрасте от 18 до 65 лет. За неучастие в выборах полагается штраф в 37,5 долларов, за нарушение сухого закона в день голосования штраф 187,5 долларов.

Первые итоги голосования должны быть объявлены в 20.00 воскресенья по местному времени (04.00 мск понедельника).