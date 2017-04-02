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В мире

Парламентские выборы в Армении проходят спокойно и без массовых нарушений

15:0802.04.2017
(обновлено: 15:10 02.04.2017)
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Парламентские выборы в Армении.
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ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Выборы в Национальное собрание (парламент) Армении проходят в воскресенье без каких-либо значительных нарушений и при средней явке избирателей.

Эти выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах принимают участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК). Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" ратуют за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

Явка

Парламентские выборы в Армении
© Sputnik
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Явка на парламентских выборах в Армении за шесть часов составила 33,46%
По данным Центральной избирательной комиссии Армении, к 13.00 мск на выборах проголосовали 33,46% избирателей или 865 884 человек. Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

В ходе предыдущих парламентских выборов 6 мая 2012 года за первые шесть часов проголосовали 896 568 человек — 35,54% избирателей.

© Sputnik
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Парламентские выборы в Армении

Наблюдатели

За выборами следят свыше 28 тысяч представителей 49 местных организаций, а также международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентский ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента. Число международных наблюдателей — свыше 640.

Наблюдатели от СНГ отмечают, что члены участковых избирательных комиссий, а также избиратели хорошо подготовлены к процессу голосования.

"Наше убеждение — что очень большая разъяснительная работа накануне выборов помогла избежать трудностей, скопления людей. Члены комиссий очень грамотно помогают избирателям сориентироваться. Сами избиратели также очень хорошо подготовлены", — заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей, председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Он успел побывать на девяти избирательных участках. По его мнению, голосование на большинстве участков "идет достаточно организованно и спокойно".

Президент Армении Серж Саргсян голосует на парламентских выборах 2 апреля 2017 года
© REUTERS/ Vahram Baghdasaryan
Техника не распознала отпечатки пальцев президента Армении на выборах
По информации Лебедева, в миссию входят представители восьми из 11 государств СНГ. "Миссия СНГ работает здесь с 14 марта, всего 192 человека, включая 20 долгосрочных наблюдателей", — отметил он.

Координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в парламент Армении Игнасио Санчес Амор выразил надежду, что изменения в Конституцию страны и нововведения в порядке проведения выборов помогут изменить политическую культуру Армении.

Согласно внесенным в Конституцию изменениям, Армения переходит к парламентской форме правления. Также армянские власти приняли решение изменить процедуру проведения выборов — впервые они проводятся по пропорциональной системе. Кроме того, введен ряд технических новшеств для обеспечения прозрачности выборов. В частности, голосующих обязали предоставлять электронный отпечаток пальца для исключения случаев повторного голосования.

"Мы надеемся, что армянский народ, власти и парламент проводят реформы не только для того, чтобы изменить порядок выборов, но и для изменения политической культуры Армении", — сказал наблюдатель.

Вместе с тем, Амор отказался давать какие-либо комментарии о ходе выборов и о том, есть ли у него данные о нарушениях. "Мы выступим с заявлением завтра на пресс-конференции", — пояснил представитель наблюдателей ОБСЕ.

Президент Армении Серж Саргсян, возглавляющий также правящую Республиканскую партию, пришел на выборы с супругой.

Глава Армении не стал делать прогнозов относительно результатов выборов. "Сегодня не время оценивать шансы, сегодня время получать голоса", — сказал президент журналистам. Он отметил, что, отдавая свой голос, "думал, что нет ничего дороже мира", и пообещал сделать все для спокойствия на границах и обеспечения их неприкосновенности.

© AFP 2017/ Karen Minasyan
Армения накануне парламентских выборов. Март 2017 года

Массовых нарушений нет

Сообщений о массовых нарушениях на выборах нет. Однако ряд оппозиционных сил заявили о некоторых нарушениях.

В частности, оппозиционный блок "Елк" заявил, что доверенные лица политсилы зафиксировали ряд нарушений, в том числе несоответствие номеров талонов избирателей номеру в журнале, вынос гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказ председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также случаи пометок на уголках бюллетеней Республиканской партии Армении и Коммунистической партии Армении.

Ереван накануне парламентских выборов. 29 марта 2017 года
© AFP 2017/ Karen Minasyan
Чего ждать от первых выборов реформированной системы в Армении
По утверждению блока "Елк", нарушения зафиксированы в Ереване, Ванадзоре, Вайке, Араратской и Арагацотнской областях.

Как заявил оппозиционный блок Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении, большая часть нарушений — скопления на избирательных участках и случаи открытого голосования.

На избирательных участках Армении впервые используются технические средства регистрации избирателей с применением технологий электронной дактилоскопии. Там же установлены видеокамеры для съемки процесса голосования. В ЦИК поступали сообщения о неисправностях некоторых технических средств и видеокамер.

Однако представители правящей РПА отметили, что выборы проходят нормально, возникшие технические проблемы не могут испортить ситуацию.

"Понятно, что из десятков тысяч приборов и камер некоторые могут и не работать. Сообщения о перебоях поступили с 30 избирательных участков из 2009, то есть 1,5%, а это не может бросить тень на ход выборов на остальных участках", — сказал зампредседателя РПА Армен Ашотян.

По его словам, в ходе выборов отмечены случаи вирусных спам-рассылок с ложными сигналами о нарушениях. "Заполнение информпространства "мусором" — спланированная стратегия, начавшаяся еще накануне", — добавил Ашотян.

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, третий номер пропорционального списка правящей РПА, призвала другие политические силы не создавать иллюзию массовых нарушений в ходе выборов.

Отвечая на вопрос журналистов о нарушениях, Ованнисян отметила, что у нее пока нет информации, соответствуют ли действительности сведения, которые распространяют через СМИ некоторые политические силы.

"Если есть какая-то проблема, то на нее обязательно будет реакция, учитывая наличие видеокамер практически на всех избирательных участках на территории Армении, беспрецедентное количество наблюдателей и в целом весь задействованный механизм контроля", — сказала министр.

© 2017 Associated Press Karen Minasyan
Бывший министр обороны Республики Армения Сейран выступает в Ереване накануне парламентских выборов. Март 2017 года

Генпрокуратура и полиция действуют

Ереван. Армения. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Выборы в Армении: новый парламент в парламентской республике
Генпрокуратура Армении рассмотрела уже 729 сообщений о правонарушениях в ходе выборов. По данным пресс-службы ведомства, из полученных сообщений 75, предположительно, содержали признаки состава преступлений и направлены в полицию и Следственный комитет для дополнительной проверки.

Из 75 сообщений 41 касалось повторного голосования или голосования вместо другого человека, 25 — нарушения тайны голосования, девять — препятствования реализации гражданином избирательного права.

Полиция пока возбудила одно уголовное дело по нарушениям на выборах, одно сообщение отправлено на предварительное следствие, по трем готовятся материалы.

© Sputnik
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Парламентские выборы в Армении
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