Президент Парагвая назвал убийство оппозиционера в ходе протестов трагедией

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес осудил убийство полицейскими молодого оппозиционера Родриго Кинтаны и выразил свои соболезнования близким погибшего.
По его словам, он испытывает боль оттого, что полицейские и гражданские лица получили травмы и ранения в ходе беспорядков, ввиду того, что политики "не смогли разрешить свои противоречия путем диалога". Он также отметил, что для него "нет более печальной картины, чем видеть, как парагвайцы открыто конфликтуют друг с другом".
"У меня вызывает негодование тот факт, что применяется насилие для противостояния или попытки свержения президента, избранного суверенным народом в соответствии с конституцией", — сказал политик.
Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.
Среди как минимум 211 задержанных — не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.