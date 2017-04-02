Президент Парагвая назвал убийство оппозиционера в ходе протестов трагедией

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес осудил убийство полицейскими молодого оппозиционера Родриго Кинтаны и выразил свои соболезнования близким погибшего.

"Глубоко сожалею о произошедшем. Любые действия, которые ведут к потери жизни молодого человека, не имеют оправдания и являются большой трагедией. Приношу свои самые искренние соболезнования семье Родриго Кинтаны и уверяю, что эти действия не останутся безнаказанными", — заявил Картес в своем обращении к парагвайцам.

По его словам, он испытывает боль оттого, что полицейские и гражданские лица получили травмы и ранения в ходе беспорядков, ввиду того, что политики "не смогли разрешить свои противоречия путем диалога". Он также отметил, что для него "нет более печальной картины, чем видеть, как парагвайцы открыто конфликтуют друг с другом".

"У меня вызывает негодование тот факт, что применяется насилие для противостояния или попытки свержения президента, избранного суверенным народом в соответствии с конституцией", — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника национальной полиции после массовых протестов, обернувшихся гибелью молодежного лидера местной Подлинной радикально-либеральной партии.

Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

Среди как минимум 211 задержанных — не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.