Турецкие инженеры разработали новые ракеты с лазерным наведением

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Турецкие инженеры разработали для Вооруженных сил страны ракету L-UMTAS с системой лазерного наведения в рамках проекта по противотанковым ракетам дальнего радиуса действия, сообщает агентство Anadolu.
Проект реализован инженерами турецкой компании Roketsan, испытания новой ракеты прошли успешно. "Благодаря новым ракетам выросла мощь ВВС Турции", – цитирует агентство министра обороны Турции Фикри Ышыка.
Ракета L-UMTAS типа "воздух-земля" или "земля-земля" может быть использована для уничтожения бронетехники в радиусе 8 километров. Благодаря системе лазерного наведения новую ракету можно использовать в ночное время суток.