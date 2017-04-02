Техника не распознала отпечатки пальцев президента Армении на выборах

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Курьезный случай произошел при голосовании президента Армении Сержа Саргсяна на проходящих в воскресенье парламентских выборах: электронная техника не распознала отпечатки его пальцев, сообщает агентство Sputnik Армения.

Перед голосованием Саргсян поднес пальцы к электронному устройству, однако прибор не идентифицировал ни один из них.

Кто-то из российских журналистов, следивших за ходом голосования, поинтересовался: "Как долго это будет длиться?". "Это не в моей компетенции", — ответил Саргсян.

После долгой процедуры распознания отпечатков пальцев он предъявил членам избирательной комиссии паспорт, который электроника тоже определила с трудом. Только после этого президенту Армении выдали талон, и он смог пройти к избирательной кабинке и сделать свой выбор.

Такой же сбой произошел при голосовании первого президента страны и лидера оппозиционного Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросян. Проблемы с распознаванием его отпечатков он в шутку списал на "сельскохозяйственные работы".

Выборы в Национальное собрание Армении, которые проходят в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

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