Техника не распознала отпечатки пальцев президента Армении на выборах

ЕРЕВАН, 2 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Курьезный случай произошел при голосовании президента Армении Сержа Саргсяна на проходящих в воскресенье парламентских выборах: электронная техника не распознала отпечатки его пальцев, сообщает агентство Sputnik Армения.
Кто-то из российских журналистов, следивших за ходом голосования, поинтересовался: "Как долго это будет длиться?". "Это не в моей компетенции", — ответил Саргсян.
После долгой процедуры распознания отпечатков пальцев он предъявил членам избирательной комиссии паспорт, который электроника тоже определила с трудом. Только после этого президенту Армении выдали талон, и он смог пройти к избирательной кабинке и сделать свой выбор.
Такой же сбой произошел при голосовании первого президента страны и лидера оппозиционного Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросян. Проблемы с распознаванием его отпечатков он в шутку списал на "сельскохозяйственные работы".
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>