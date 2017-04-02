В США личный автомобиль Трампа ушел с молотка за $270 тысяч

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу, продан на аукционе Auctions America во Флориде за 270 тысяч долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя аукционного дома.
"Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования", — сказала представитель Auctions America Эми Кристи (Amy Christie).
Имя нового владельца бывшего автомобиля Трампа не называется.