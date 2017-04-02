СМИ узнали подробности секретных переговоров ливийских племен в МВД Италии

РИМ, 2 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Представители племен, живущих на юге Ливии, подписали мирное соглашение после многочасовых переговоров в здании МВД Италии, сообщает в воскресенье газета La Stampa.

Народности тубу и ауляд Сулейман договорились о мире при посредничестве главы МВД Италии Марко Миннити в результате секретных 72-часовых переговоров, завершившихся в пятницу вечером. На встрече присутствовали более 60 лидеров кланов, в том числе крупнейшего в исторической области Феццан племени туарегов, а также вице-премьер ливийского правительства Ахмед Майтыг.

Как отмечает La Stampa, помимо прекращения боевых действий, жертвами которых за последние годы стали по меньшей мере 500 человек, ливийские племена взяли на себя обязательства по борьбе с нелегальной миграцией на самом уязвимом участке маршрута из Африки в Европу – на южной ливийской границе.

"На всем протяжении южной границы Ливии длиной 5 тысяч километров будет действовать ливийская пограничная служба. А на севере с морскими перевозчиками мигрантов будет бороться ливийская береговая охрана, которую обучили итальянские специалисты и которая с 30 апреля будет оснащена 10 катерами, находящимися на завершающемся этапе ремонта", — заявил Миннити. Он добавил, что "запечатать юг ливийской границы — значит запечатать юг границы Европы".

Италия планомерно наращивает сотрудничество с североафриканскими странами для решения проблемы нелегальной миграции. Так, в пятницу премьер Паоло Джентилони и президент Нигера Махамаду Иссуфу в Риме подписали соглашение о выделении итальянской стороной 50 миллионов евро на обеспечение контроля за границами этого африканского государства.

В начале февраля Италия подписала меморандум о намерениях в сфере противодействия нелегальной миграции с правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения.