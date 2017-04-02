Испания обещает не мешать Шотландии в случае независимости вступить в ЕС

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Испания не будет использовать право вето в случае, если Шотландия выйдет из состава Великобритании и подаст заявку на вступление в ЕС.

"Изначально не думаю, что мы будем блокировать принятие (Шотландии в состав ЕС — ред)", — заявил Дастис в интервью изданию Pais. По словам главы испанского внешнеполитического ведомства, в данном случае не стоит проводить параллели с Каталонией, так как в Шотландии проходил референдум в соответствии с законом, в то время как испанская конституция не предусматривает подобное голосование.

"В Испании это (провести референдум о независимости — ред.) нельзя сделать, согласно Конституции, если будут внесены изменения в конституцию, тогда и посмотрим. Мне не кажется, что это сопоставимые случаи", — подчеркнул он. При этом министр отметил, что "Испания не приветствует процессы фрагментации в любом из европейских государств".

Дипломат также подчеркнул, что вопрос Гибралтара остается одним из самых "неопределенных" в рамках переговоров о Brexit, однако, по его словам, "в итоге будет достигнуто согласие". Он заверил, что Испания, в отличие от Великобритании, видит будущее ЕС в углублении интеграции.