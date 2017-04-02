В Греции арестовали функционера ультраправой партии за избиение студента

АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Функционер греческой ультраправой партии "Золотая заря" арестован по обвинению в избиении студента и ограблении, сообщает Афинское агентство новостей.
По данным полиции, на основании показаний свидетелей арестован 42-летний владелец кафе, возле которого был избит молодой человек.
Арестованный отвечает за безопасность штаб-квартиры партии и был служащим в офисе лидера "Золотой зари" Никоса Михалолиакоса в парламенте, сообщает агентство.
Прокуратура предъявила ему обвинения в тяжких уголовных преступлениях — соучастие в ограблении и в нанесении опасных телесных повреждениях.
"Золотая заря" известна многочисленными актами насилия в отношении мигрантов, ее символика напоминает нацистскую времен рейха. В опросах общественного мнения ультраправые занимают прочное третье место по популярности.