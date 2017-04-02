Кандидат в президенты Франции объяснил позицию по легализации марихуаны

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции от правящей Социалистической партии, экс-министр образования Бенуа Амон рассказал в интервью газете Parisien, почему он выступает за легализацию марихуаны в стране.

"Прежде всего, речь не идет о том, чтобы легализовать марихуану для несовершеннолетних. Это очень серьезный вопрос. Несмотря на запрет марихуаны, все больше молодых людей принимают наркотики и зависимы. Есть смерти, связанные с незаконным оборотом, районы, которые держат наркоторговцы, и все больше молодых людей, которые употребляют марихуану без возможности контролировать то, какую марихуану они потребляют", — заявил Амон.

Кандидат на пост президента отметил, что у него две дочери, и он против того, чтобы они употребляли наркотики, например, курили марихуану.

"Но если она (дочь) это сделает, несмотря на мой запрет, я бы хотел, чтобы вместо того, чтобы пойти к дилеру, который предложит ей марихуану и может быть что-то еще, она пошла в место, где ее предупредят об опасностях потребления марихуаны. То место, где контролируют потребляемый продукт и где есть обслуживание в области общественного здравоохранения", — пояснил Амон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.