Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники контртеррористической службы Франции задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в подготовке теракта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"На данном этапе мы не знаем степень готовности этого теракта", — заявил агентству близкий к ходу расследования источник.
По словам источника, найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка теракта велась, но отмечается, что в ходе обысков не обнаружено никакого оружия.