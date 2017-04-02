В Киргизии бывшего депутата Жапарова нашли в СИЗО с ножевыми ранениями

БИШКЕК, 2 апр – РИА Новости. Экс-депутат парламента Киргизии от оппозиционной партии "Ата-Журт" Садыр Жапаров найден в камере следственного изолятора с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба госслужбы исполнения наказаний республики.

Оппозиционный политик Жапаров неделю назад вернулся с Кипра, где проживал последние несколько лет. Сразу после пересечения границы он был задержан по обвинению в организации протестного митинга 7 ноября 2013 года в областном центре Иссык-Кульской области, во время которого демонстранты взяли в заложники и несколько часов удерживали в машине губернатора Эмильбека Каптагаева. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "захват заложников". Сам он утверждает, что на тот момент находился за пределами Киргизии.

"В воскресенье в 5 часов утра (02.00 мск) в СИЗО-1 (Бишкек) в камеру, где находится следственно-заключенный Садыр Жапаров были вызваны медики учреждения. При внешнем осмотре дежурный фельдшер обнаружил резаные раны в области шеи (слева) и в области локтевого сгиба левой руки. Жапарову сразу была оказана необходимая помощь", — сообщает пресс-служба.

В ГСИН отмечают, что ранения оппозиционер нанес себе самостоятельно. В настоящий момент он находится в хирургическом отделении центральной больницы исправительной колонии 47, где ему сделали операцию.

"Его состояние удовлетворительное, кровяное давление в норме. Садыра Жапарова в ИК-47 посетили сотрудники спецпрокуратуры и представитель омбудсмена. В беседе с ними Жапаров отметил, что порезал он себя сам, претензий к сотрудникам СИЗО-1 и ИК-47, а также к сокамерникам в СИЗО-1 он не имеет", — сообщили в ГСИН.

Крупнейшее в республике СИЗО-1, расположенное в центре Бишкека, выполняет также функции тюрьмы. В подвальных помещениях следственного изолятора содержатся приговоренные к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления.