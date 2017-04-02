Источник: лидер ИГ* аль-Багдади может находиться в окруженном армией Мосуле

МОСУЛ (Ирак), 2 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Главарь группировки "Исламское государство"* может находиться в окруженном правительственными силами Мосуле, к такому выводу пришли иракские военные после ряда попыток боевиков из Сирии прорвать блокаду осажденного города, сообщил РИА Новости источник в правительственных силах.

По словам собеседника агентства, десять дней назад террористы на 40 внедорожниках при поддержке нескольких танков совершили внезапный бросок из Сирии в сторону иракского Талль-Афар, находящегося на пути в Мосул.

"Они пытались сорвать блокаду с окруженных в Талль-Афар игиловцев* (террористов ИГ*), чтобы затем, уже значительно укрепившись, прорвать окружение и в Мосуле. Все они были уничтожены отрядами хашда шааби (шиитского ополчения). По данным наших аналитиков, такие попытки могут быть связаны либо с желанием вывести из Мосула оставшихся здесь боевиков, либо эвакуировать их главаря Абу Бакра аль-Багдади. Мы не исключаем, что он может быть здесь", — сказал информированный источник.

Военный также не исключил, что аль-Багдади мог получить ранение во время одного из налетов авиации коалиции на границе Сирии и Ирака в марте месяце.

*террористическая группировка, запрещенная в России