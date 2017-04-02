Источник: лидер ИГ* аль-Багдади может находиться в окруженном армией Мосуле
МОСУЛ (Ирак), 2 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Главарь группировки "Исламское государство"* может находиться в окруженном правительственными силами Мосуле, к такому выводу пришли иракские военные после ряда попыток боевиков из Сирии прорвать блокаду осажденного города, сообщил РИА Новости источник в правительственных силах.
По словам собеседника агентства, десять дней назад террористы на 40 внедорожниках при поддержке нескольких танков совершили внезапный бросок из Сирии в сторону иракского Талль-Афар, находящегося на пути в Мосул.
"Они пытались сорвать блокаду с окруженных в Талль-Афар игиловцев* (террористов ИГ*), чтобы затем, уже значительно укрепившись, прорвать окружение и в Мосуле. Все они были уничтожены отрядами хашда шааби (шиитского ополчения). По данным наших аналитиков, такие попытки могут быть связаны либо с желанием вывести из Мосула оставшихся здесь боевиков, либо эвакуировать их главаря Абу Бакра аль-Багдади. Мы не исключаем, что он может быть здесь", — сказал информированный источник.
Военный также не исключил, что аль-Багдади мог получить ранение во время одного из налетов авиации коалиции на границе Сирии и Ирака в марте месяце.
*террористическая группировка, запрещенная в России
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.