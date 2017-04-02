В Косово и Метохии президента Сербии выбирают 105 тысяч граждан

БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. На территории Косово и Метохии (КиМ), как и в центральной Сербии, в воскресенье утром начались выборы президента республики, право голоса в автономном крае имеют свыше 105 тысяч человек, по данным Республиканской избирательной комиссии (РИК).
Из более чем 8,3 тысячи избирательных участков, которые открылись в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 20.00 (21.00 мск), на Косово, по данным РИК, приходится 90.
Отличительной особенностью волеизъявления в автономном крае является то, что его проведение организует ОБСЕ, которое собирает бюллетени с участков и передает в центральную Сербию, где они будут подсчитаны в избиркомах городов Рашка и Вранье.
Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Второй тур, если он будет, пройдет на православную Пасху — 16 апреля.
За ходом выборов следят 1955 сербских и 126 иностранных наблюдателей из независимых организаций, избиркомов и посольств. Среди них — представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, дипмиссий США, Великобритании, Германии и других государств.
Результаты соцопросов и данные букмекерских контор Сербии, принимающих ставки на кандидатов, предсказывают победу премьера и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича уже в первом туре президентских выборов. Максимальный рейтинг премьера за несколько дней до выборов опубликовало агентство Demostat — 56,2%, а минимальный — исследовательский центр политического издания "НСПМ" (44,7%). Итоги опросов агентства "Фактор плус" прогнозируют ему 53,3% поддержки избирателей.
Президент Сербии избирается на пять лет, один человек не может быть избран на этот пост более двух раз. Нынешний глава государства Томислав Николич был избран президентом в 2012 году от Сербской прогрессивной партии, в 2017 году он отказался от выдвижения своей кандидатуры.