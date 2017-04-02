В Косово и Метохии президента Сербии выбирают 105 тысяч граждан

БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. На территории Косово и Метохии (КиМ), как и в центральной Сербии, в воскресенье утром начались выборы президента республики, право голоса в автономном крае имеют свыше 105 тысяч человек, по данным Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Ранее РИК Сербии зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента, за которых имеют право голосовать 6,7 миллиона избирателей, из них свыше 105 тысяч в Косово, где за проведение выборов отвечает ОБСЕ. При этом по разным оценкам в Косово, где долгие годы не проводилась перепись населения, проживают свыше 1,7 миллиона человек.

Из более чем 8,3 тысячи избирательных участков, которые открылись в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 20.00 (21.00 мск), на Косово, по данным РИК, приходится 90.

Отличительной особенностью волеизъявления в автономном крае является то, что его проведение организует ОБСЕ, которое собирает бюллетени с участков и передает в центральную Сербию, где они будут подсчитаны в избиркомах городов Рашка и Вранье.

За первый час после открытия мест для голосования во всей Сербии от СМИ или участковых комиссий не поступало информации об инцидентах. Единственным исключением стала потеря членами УИК ключа от помещения для голосования в селе Биоска вблизи города Ужице в западной Сербии.

Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Второй тур, если он будет, пройдет на православную Пасху — 16 апреля.

За ходом выборов следят 1955 сербских и 126 иностранных наблюдателей из независимых организаций, избиркомов и посольств. Среди них — представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, дипмиссий США, Великобритании, Германии и других государств.

Член Центризбиркома России Василий Лихачев возглавил делегацию ЦИК России, которая будет в республике с 31 марта по 4 апреля. В ходе визита представители российского Центризбиркома планируют посетить избирательные участки в Белграде и городе Нови-Сад, встретиться с представителями партий.

Результаты соцопросов и данные букмекерских контор Сербии, принимающих ставки на кандидатов, предсказывают победу премьера и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича уже в первом туре президентских выборов. Максимальный рейтинг премьера за несколько дней до выборов опубликовало агентство Demostat — 56,2%, а минимальный — исследовательский центр политического издания "НСПМ" (44,7%). Итоги опросов агентства "Фактор плус" прогнозируют ему 53,3% поддержки избирателей.

Президент Сербии избирается на пять лет, один человек не может быть избран на этот пост более двух раз. Нынешний глава государства Томислав Николич был избран президентом в 2012 году от Сербской прогрессивной партии, в 2017 году он отказался от выдвижения своей кандидатуры.