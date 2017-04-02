Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не запрещал своим дипломатам "нападать на Россию". Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.

"Президент ни разу не звонил мне и не говорил: "Не нападай на Россию". Он никогда не звонил и не указывал, что говорить", — заявила она в интервью телеканалу ABC.

Ведущая поинтересовалась, не стоит ли самому Трампу критиковать действия российских властей. В ответ на это Хейли заявила, что у президента "много дел", поэтому критикой занимается она.

Ранее постпред говорила, что Вашингтон должен серьезно воспринимать угрозу, которая якобы исходит от Москвы. Об этом она заявляла, комментируя возможную причастность российских граждан ко взлому аккаунтов Yahoo! в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что постоянные обвинения американских властей в адрес российских хакеров являются попыткой увести внимание мировой общественности от последних материалов WikiLeaks. Сайт опубликовал секретные документы ЦРУ с подробным описанием инструментов для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров.