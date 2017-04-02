В Минобороны раскритиковали уровень планирования операций ВВС США в Ираке

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Абсурдные заявления Пентагона, оправдывающие массовые жертвы от бомбардировок США в Ираке, показывают истинный уровень планирования операций, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.

"Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб", — сказал Конашенков.